Son günlerde çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!
Son dönemde inişli çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sözleşme durumu belirsizliğini koruyan Cenk Tosun ile ipler artık koptu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar önündeki maçları kazanarak milli araya bir nebze olsun moralli girmeyi hedefliyor.
Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in, Lugano ve İstanbulspor karşılaşmalarından mutlak 3 puan istediği bildirildi.