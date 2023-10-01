Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalıyor. Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.