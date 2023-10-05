TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Beşiktaş maçının devre arasında stattan ayrıldı!

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Beşiktaş sahasında Lugano'yu ağırladı ve rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bu maçı izlemeye gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi devre arasında stattan ayrıldı..

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 23:12 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023- 23:12