Beşiktaş zafer peşinde! İşte Güneş'in derbi 11'i
Transfer açığını kapatmak için 2 Arda Güler lazım
💲1 DOLAR NE KADAR?
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş yorum! "Hakem fazla kurnazdı" Çakar'dan flaş yorum! "Hakem fazla kurnazdı" 00:52
Fırtına'nın Beşiktaş maçı 11'i! Fırtına'nın Beşiktaş maçı 11'i! 00:38
Transfer açığını kapatmak için 2 Arda Güler lazım Transfer açığını kapatmak için 2 Arda Güler lazım 00:18
Erman Toroğlu yorumladı! O pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı! O pozisyon penaltı mı? 00:18
Okan Buruk: Daha iyi olabilirdik! Okan Buruk: Daha iyi olabilirdik! 00:18
Ziyech ile Icardi golden sonra ne konuştu? Ziyech ile Icardi golden sonra ne konuştu? 00:18
Daha Eski
Aslan aradan hızlı döndü! Aslan aradan hızlı döndü! 00:18
Galatasaray penaltı bekledi! İşte o pozisyon... Galatasaray penaltı bekledi! İşte o pozisyon... 00:17
G.Saray kesenin ağzını açtı! G.Saray kesenin ağzını açtı! 00:17
Dünya Kulüpler Sıralaması açıklandı! İşte takımlarımızın yeri Dünya Kulüpler Sıralaması açıklandı! İşte takımlarımızın yeri 00:17
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı 00:17
Ndombele'den o takıma ret! G.Saray'a transferi... Ndombele'den o takıma ret! G.Saray'a transferi... 00:17
SON DAKİKA