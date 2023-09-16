Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 - 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı.
İşte Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeri
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 - 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralamasını açıkladı. İşte Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeri.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2023- 16:05
Sıralamada Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yerleri açıklandı.
İŞTE DÜNYA KULÜPLER SIRALAMASI: