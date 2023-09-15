Transferin bitmesine sayılı saatler kala Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.
Beşiktaş istiyordu! Getafe'dan Enes Ünal kararı
Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal'ı transfer listesine almış ve harekete geçmişti. İspanyol kulübü transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2023- 11:35
Siyah-beyazlılar kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ı kiralamak için harekete geçmişti.
Fanatik'in haberine göre; İspanyol ekibi Kara Kartal'ın bu ilgisine olumsuz yanıt verdi.