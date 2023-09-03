UEFA Konferans Ligi elemelerindeki tüm maçlarını kazanarak adına gruplara yazdıran Beşiktaş, bugün yeniden Süper Lig yarışına dönüyor. Geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşması ertelenen siyah beyazlı takım, ligin 4. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Kartal'da tek parola ise mutlak 3 puan şeklinde...



TÜM PLANLAR 3 PUAN



İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında. Teknik patron Şenol Güneş'in tüm planları galibiyet üzerine.



BİLETLER SATILDI



Sivas maçı için satışa çıkarılan biletlerin büyük bölümü tükendi. Siyah beyazlı taraftarlar, zorlu mücadelede Kartal'a yine tam destek verecek.



KARA KARTAL 17-11 ÖNDE



İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.



SON YENİLGİSİ SİVAS'A



Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.



AMARTEY VE MASUAKU YOK



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun bugün oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Sol bekte Onur Bulut'un görev alması bekleniyor. Öte yandan Sivasspor'da ise bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.



REBIC 11'E GHEZZAL KULÜBEYE



İdeal 11'ini oluşturan teknik direktör Şenol Güneş bu karşılaşmada çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Deneyimli hoca yeni transferlere de her geçen gün daha fazla şans veriyor. Beşiktaş'ta 5 resmi maçta 120 dakika süre alabilen Ante Rebic'in Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hırvat futbolcu bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alacak. Öte yandan Ghezzal da sağlığına kavuştu. Güneş'in Ghezzal'ın maç kadrosuna alacağı ve kulübede hamle oyuncusu olarak bekleteceği öğrenildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Onur, Gedson, Amir, Salih, Rebic, Muleka, Aboubakar

Sivasspor: Alİ Şaşal, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner, Murat Palul, Charisis, N'jie, Emrah, Yunus Emre, Rodrigues, Samu Saiz