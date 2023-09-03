BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süpe Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmada iki takım da mutlak 3 puan için sahada olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kara Kartal, Beşiktaş Park'ta Yiğidoları ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LER:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi elemelerindeki tüm maçlarını kazanarak adına gruplara yazdıran Beşiktaş, bugün yeniden Süper Lig yarışına dönüyor. Geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşması ertelenen siyah beyazlı takım, ligin 4. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Kartal'da tek parola ise mutlak 3 puan şeklinde...

KARTAL 3 PUANIN PEŞİNDE

İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında. Teknik patron Şenol Güneş'in tüm planları galibiyet üzerine.

35. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.