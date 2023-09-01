UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi. Böylelikle temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. İşte oluşan eşleşmeler... Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2023- 15:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 17:06
Gruplara adını yazdıran iki temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
İşte oluşan eşleşmeler...