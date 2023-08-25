Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Arthur Masuaku...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta sakatlanan Arthur Masuaku'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.