TURGAY DEMİR – HOŞ GELDİNİZ

Dinamo Kiev dinamik, birbirleriyle çok iyi yardımlaşan oyunculardan oluşan homojen yapıya sahip dengeli bir takım. Beşiktaş'ı panikletmek ve erken gol atmak adına ilk düdükle birlikte önde basan bir Dinamo Kiev izledik. Bu dönemde Beşiktaş bir türlü oyun kuramadı ve pozisyonlar verdi. İlk yarının son çeyreğinde ise Lucescu'nun öğrencileri yorulurken Beşiktaş kontrolü ele aldı. Orta sahada toparlanan, iki kanattan bindirmeler yapan Kartal, Aboubakar'ın penaltısıyla öne geçti. İkinci yarı benzer bir havada başladı. Savunmanın bir anlık boşluğunda Shaparenko ceza sahası çizgisi üzerinden klasını konuşturup eşitliği sağladı. Buna rağmen Masuaku çıkana kadar Beşiktaş oyuna hakim olan taraftı ve Colley'le ikinci golü de buldu.