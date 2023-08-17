Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Deplasmanda 3-1 kazanmak önemliydi ama yeterli değil. Bu maçın sonunda her şey belli olacak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Üst üste 6 maç oynayacağız. Oyuncularımızın hazır olması gerekiyor. Oynayanların da durumunu görmek istiyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz. Oyun ve skor üstünlüğünü almak için çalışacağız. Kazanıp turu geçmek istiyoruz.