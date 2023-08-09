Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşma öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

"Futbol sahada oynanıyor. Renktaş takımlarız, iki takım da siyah-beyaz olduğu için bir yakınlık var ama hayat böyle. Kader, bazen karşılıklı ortam yaratabiliyor. Yarın iki takım için de zor maç olacak, hak eden kazansın ama biz de rakip de turu geçmek istiyor."

"Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir."

"Patlayıcıların kalkması lazım. Nefes alırken bile insanı boğuyor. Görüntü olarak güzel gibi görünüyor ama bence güzel değil. Daha güzel şeyler var. Onların bir tebessümü, bu patlayıcıların olmasından daha faydalı olacağını düşünüyorum."

"Cenk Tosun antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bizimle çalışmalara başlamadı. Masuaku da cezalı olduğu için aramızda değil. Gelen oyuncularımızın hepsinin oynama şansı var."

"Neftçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız."

"Bir stoper daha düşünüyoruz. Ancak bunun çok acil olduğu düşüncesinde değiliz. Mümkün olsa, Afrikalı almamaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. Hepsi değerli, iyi oyuncular. Ama gerekirse ve ihtiyaç olursa alacağız."

"Çok fazla transfer yapan bir hoca değilim."

"Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak."