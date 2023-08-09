Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Manchester United'ın yıldızı Eric Bailly'e kanca! Bonservissiz geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kartal, bonservissiz olarak bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar orta saha transferine yoğunlaşırken, bir yandan da stoper takviyesi yapmak için temaslarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen Eric Bailly'yi gündemine aldı. Yönetim, Fildişili futbolcu ile birçok şartta ortak noktada buluştu.