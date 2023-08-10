UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Neftçi Bakü - Beşiktaş maçında Lukas Fahndrich düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ 11'LER:

Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Haber Global'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy