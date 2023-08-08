Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun kırmızı kart cezasının 1 maça indirildiğini ve Neftçi Bakü ile oynanacak rövanş maçında forma giyebileceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynanan maçın 66. dakikasında direkt kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir." denildi.

Ayrıca, Tirana maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah-beyazlı takımın UEFA tarafından cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin avro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır."