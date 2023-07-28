Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer alan Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred, Galatasaray ile önemli bir görüşme yapacak.
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48 SAAT İÇİNDE GÖRÜŞME
İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Fred, kendisine talip olan Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerde bulundu.
Haberde, Brezilyalı oyuncunun 48 saat içinde Galatasaray ile önemli bir toplantı yapacağı kaydedildi.