TRANSFER HABERLERİ - F.Bahçe ve G.Saray Sambacı için yarışıyor!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray Sambacı için karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin daha lig başlamadan birçok transferde denk gelmesi ortamı şimdiden gerdi. İşte o isim ve detaylar... FB GS HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 11:34