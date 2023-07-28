Spor yazarları Beşiktaş - Tirana maçını değerlendirdi
Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Tiran'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Tirana maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş transferde gecikmesi sabırları taşırdı. Dün maç öncesi, yani sahadaki manzarayı bile beklemeden yükseldi istifa sesleri. Biz şimdilik bu problemi başka bir güne bırakıp sahada gördüklerimizi yorumlayalım. Sağ kanatta, Roiser-Onur ikilisi geçen sezon da bu pozisyonda birkaç maç oynadıkları için son derece uyumlu göründüler.
Onur hem önde rakibe baskı uyguladı hem de bir santrafor gibi stoperlerin arasına girip golünü attı. Muleka ve Aboubakar'ın hazırlık maçlarından sonra Avrupa arenasında da iyi görüntü vermeleri Beşiktaş adına çok önemli. Eski günlerine dönen bir Muleka yeni transfer gibi olur.
Rakibin oyunu kısa mesafede tutup sıkıştırmaya çalışmasını, Gedson, Hadziahmedovic, Salih üçlüsüyle bol pas yaparak bozmaya çalışan Beşiktaş, sağ kanadı da etkili kullanınca kontrolü elinde tuttu. Oyun sağ kanada yıkıldığı anlarda atılan ters toplarla solda klasını konuşturan Masuaku, Premier Lig'deki günlerini hatırlatan ortasıyla aslında kilidi açan oyunculardan biriydi.
Yeni transfer Onana son bölümde süre aldı, kalitesini bildiğimiz bir isim, birkaç hafta sonra Gedson'la birlikte o bölgenin değişmezi olacaktır. Beşiktaş iyi oynadığı ve çok farklı kazanması gereken maçta 2-0'dan sonra işi hafife alınca rakibine tur için umut veren golü yedi.
Golden sonra da Beşiktaş özellikle Aboubakar'ın şahsi becerisiyle yine net pozisyonlar bulduysa da kah şanssızlık, kah beceriksizlik farkın artmasını önledi. Sonra genç Semih girdi oyuna ve tam maç biterken attığı harika golle işi bitirdi. Bu golden önce alt yapıdan 15 yıl önce çıkan Kaptan Necip'in kritik bir pozisyonu önlemesi harika bir tesadüftü!
SİNAN VARDAR - KEYİFLİ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş sezonu dün itibariyle açtı. Bu Temmuz sıcağında sahada olmak zor ama kendi düşen ağlamaz. Futbolumuza zarar veren, ülke puanımızı yerlerde sürükleyenlerin kulakları çınlasın. Beşiktaş dün taraftarının desteğiyle özellikle ilk 45 dakikada maça ağırlığını koydu. Son yarım saatte ise Beşiktaş sahada dolaştı.
Tirana takımı Beşiktaş ayarında bir takım değil ama siyah-beyazlı takımın özellikle son yarım saatteki oyunu düşündürdü. Allahtan maçın son anlarında sahneye genç Semih çıktı da gece aydınlandı, hatta ışıldadı. Bravo Semih, aynen devam... Savunmada Necip yine can siparene oynadı.
Amir Hadziahmetovic dün en çok alkış alan isimdi. Belli ki tatilde iyi çalışmış. Salih'e tavsiyem; pas hatasından korkma, direkt kaleye yönel!
Beşiktaş'ta dün özellikle Masuaku'yu çok beğendim. Attığı harika pas ve ortalar bu sezonda da ortalığı kasıp kavuracak gibi. Onur Bulut sürpriz çıkışlarını klas bir golle süslerken Muleka hırsıyla formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bu istek, yeterli olur mu, doğrusu kararsız kaldım. Yeni transfer Onana'nın ise zamana ihtiyacı var.
Sezon başında çok eksik varken ve beklenen transferler henüz gelmemişken Şenol Güneş'e kulak vermekte yarar var. Şenol Hoca dün yine belirtti; yeni transferlerini bekliyor. İstediği transferler gelirse Beşiktaş gücüne güç katar.