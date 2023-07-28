Beşiktaş'ta dün özellikle Masuaku'yu çok beğendim. Attığı harika pas ve ortalar bu sezonda da ortalığı kasıp kavuracak gibi.

Onur Bulut sürpriz çıkışlarını klas bir golle süslerken Muleka hırsıyla formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bu istek, yeterli olur mu, doğrusu kararsız kaldım. Yeni transfer Onana'nın ise zamana ihtiyacı var.

