Beşiktaş, Milan'ın yıldızı Ante Rebic ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı ekip yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

ANTE REBIC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993'te Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Futbola NK Vijyani alt yapısında başladı. Sırasıyla Imotski U17 ve Split U19'de forma giyen Rebic, 2011 yazında A takıma yükseldi. 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018 yazında 4.5 milyon Euro'ya E. Frankfurt'un yolunu tuttu. 2020 yazında ise Milan'a 6.7 milyon Euro'ya imza attı. Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat forvetin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...