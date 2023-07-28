Beşiktaş'ta ayrılık kesin! Süper Lig ekibine gidiyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de fazla şans bulamayan milli futbolcu teknik heyet ve yönetimle yaptığı toplantının ardından ayrılık isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından o isim için Süper Lig ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 11:04