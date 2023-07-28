Beşiktaş'ta ayrılık talebini ileten Umut Meraş için bazı Süper Lig ekipleri devreye girerken en ciddi talibinin Başakşehir olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta ayrılık kesin! Süper Lig ekibine gidiyor...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda ilk 11'de fazla şans bulamayan milli futbolcu teknik heyet ve yönetimle yaptığı toplantının ardından ayrılık isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından o isim için Süper Lig ekibinin devrede olduğu öğrenildi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 11:04
Akşam'da yer alan haberde siyah-beyazlılar ile 1 yıl kontratı kalan Umut Meraş'ın, İstanbul faktörü nedeniyle Başakşehir'in ilgisine sıcak baktığı öğrenildi.
Bonservis konusunda kulüpten kolaylık bekleyen 27 yaşındaki sol bekin durumu, 1 hafta içinde netleşecek.