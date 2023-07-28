Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray…
Beşiktaş'a 20 milyonluk sol kanat transferi! 3 İngiliz takımı ile yarışta...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig'de yıldız sol kanat oyuncusunu listesine aldı. Siyah-beyazlı ekip yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için 3 İngiliz takımıyla yarışa girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Sabah'ta yer alan habere göre Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon euro'luk beklenti ile karşılaştı.
Everton ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Kartal'ın ciddi rakipleri de var.