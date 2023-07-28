Beşiktaş transfer döneminde Jean Onana, Daniel Amartey ve Emrecan Bulut'u renklerine bağladı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ikinci Milan çıkarması! Bu seferki hedef...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Ante Rebicle anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı ekip Rebic'ten sonra bir Milanlı yıldızı daha gözüne kestirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 20:12
Beşiktaş transfer döneminde Jean Onana, Daniel Amartey ve Emrecan Bulut'u renklerine bağladı.
Siyah-beyazlılar son olarak uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Ante Rebic'i açıklamaya hazırlanıyor.