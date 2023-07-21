Yeni sezona Almanya kampında hazırlanan Beşiktaş, Fransız rakibi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçlarının ilkinde Alman temsilcisiyle berabere kalan siyah-beyazlılar ikinci hazırlık maçında ise istediği galibiyeti farkla kazandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlacak?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Almanya'da kampını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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