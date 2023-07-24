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Beşiktaş Tirana'yı elerse 3. eleme turunda Zeljeznicar / Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş 3. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda muhtemel rakibi Zeljeznicar / Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023- 15:27
Beşiktaş'ın Tirana'yı 2. eleme turunda elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.
Buna göre siyah-beyazlılar, Zeljeznicar / Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
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