Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal, rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Lanzini sesleri!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem 10 numara transferine çevrildi. Yönetim bu noktada gündemine birçok ismi alırken liste başında Lanzini olduğu öğrenildi. İşte siyah-beyazlıların transfer detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.07.2023- 10:00
Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal, rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi.
Fotomaç'ta yer alan haberde siyah-beyazlıların Roberto Pereyra için düşündüğü yıllık ücret ve imza parasını Lanzini'yi aktarmaya hazır olduğunu menajerine aktardığı öğrenildi.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki 10 numaraya bir hafta süre verildi.