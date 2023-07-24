BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Lanzini sesleri!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem 10 numara transferine çevrildi. Yönetim bu noktada gündemine birçok ismi alırken liste başında Lanzini olduğu öğrenildi. İşte siyah-beyazlıların transfer detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 10:00