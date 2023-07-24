Beşiktaş'ta Romain Saiss Al Sadd'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar 2.5 milyon Euro bonservis kazanacak.
SEZON İSTATİSTİĞİ
33 yaşındaki Romain Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KATAR EKİBİ TRANSFERİ DUYURDU
رسمياً : المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024 #السد | #AlSadd pic.twitter.com/xyABKQRCak— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 24, 2023