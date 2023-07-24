Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle geri gönderen Beşiktaş'ta stoper transferinde alternatiflere yöneldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Savunmaya 3 aday! Pazarlıkların durumu...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevirdi. Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip Lyanco harekatını oyuncunun sakatlığı sebebiyle iptal etti. Kurmaylar, Brezilyalı stoperin yerine 3 aday üzerinde çalışıyor. İşte pazarlıklardaki son durum... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.07.2023- 06:40
Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle geri gönderen Beşiktaş'ta stoper transferinde alternatiflere yöneldi.
Listede Fluminense'den Nino, Adryelson ile Portekiz'den Tormena bulunuyor.