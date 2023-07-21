2022/23 sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Strasbourg: Sels, Guilbert, Perrin, Nyamsi, Sylla, Senaya, Demiguet, Bellegarde, Diarra, Sahi-dion, Mothiba.

BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçı, 21 Temmuz Cuma saat 17.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.