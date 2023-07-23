Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, sosyal medyadaki sıcak karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu ve taraftara layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kulübün YouTube kanalına konuşan Jean Onana, siyah-beyazlı kulübe transfer olurken hiç tereddüt etmediğini belirterek, "Beşiktaş'a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni çok motive etti. Buraya geldiğim için mutluyum." diye konuştu.

Süper Lig'in kendisini geliştireceğini vurgulayan Onana, "Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum çünkü ben kazanmak için buradayım. Ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyorum. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ İYİ ŞEYLERDEN MOTİVE OLDUM"

Transfer olmadan önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünden bahseden Kamerunlu oyuncu, "Bana Beşiktaş'ın hedefleri olduğunu söyledi. Kendisi milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti. Taraftarlar da yine aynı şekilde benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim." şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir zorluk yaşayamayacağını düşünen Onana, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da olduğum için mutluyum. Harika stadı olan bir kulübe geldim. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak."

Sosyal medyadaki sıcak karşılama için çok mutlu olduğunu da belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için sahada her şeyimi ortaya koyacağım." şeklinde sözlerini tamamladı.