2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarını Almanya'da kampa girerek sürdüren Beşiktaş'ta, hazırlık maçlarının programı belli oldu. Siyah-beyazlılar burada 3 maça çıkacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 TEMMUZ CUMARTESİ

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 TEMMUZ SALI

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 TEMMUZ CUMA:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)