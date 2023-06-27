TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın hedefinde iki savunmacı var! Biri olmazsa...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın hedefinde iki savunmacı var! Biri olmazsa...

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, listesinde iki önemli ismi barındırıyor. Kurmaylar iki oyuncu ile temas kurdu. Yönetim bu iki stoperden birinin transferini tamamlamak istiyor. İşte o isimler... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 06:40