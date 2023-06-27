Transfer operasyonlarına çok hızlı start veren Beşiktaş'ta takviye öncelikli mevkilerden biri stoper bölgesi...
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın hedefinde iki savunmacı var! Biri olmazsa...
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, listesinde iki önemli ismi barındırıyor. Kurmaylar iki oyuncu ile temas kurdu. Yönetim bu iki stoperden birinin transferini tamamlamak istiyor. İşte o isimler... | Beşiktaş haberleri
Savunmaya alınacak oyuncu konusunda listeye pek çok aday ekleyen siyah beyazlılarda 2 Brezilyalı isim ağır basıyor.
Fotomaç'ın haberine göre bunlarda biri Bragal'lı Vitor Tormena, diğer de Southampton'lı Lyanco...