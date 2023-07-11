Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Nijerya basını duyurdu! Beşiktaş'a transferde kötü haber
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk yarışında yer almanın planlarını yapan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar hücum bölgesini güçlendirmek isterken, Nijerya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, transfer konusunda da gaza bastı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen Kara Kartal, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.