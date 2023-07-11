Nijerya basını duyurdu! Beşiktaş'a transferde kötü haber

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk yarışında yer almanın planlarını yapan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar hücum bölgesini güçlendirmek isterken, Nijerya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)