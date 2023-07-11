Beşiktaş'ta gözler yeni sezon öncesi yapılacak takviyelere çevrilirken, yönetim ilk olarak stoper mevkiini güçlendirmek istiyor. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun hem başında hem de ara transfer döneminde adı geçen Yerry Mina'yı yeniden listenin ilk sırasına koydu. Bunun nedeni de 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, 1 Temmuz itibarıyla kulübü Everton ile yollarını ayırması ve bonservisini eline almasının olduğu belirtildi.

FIRSATLAR İÇİN HAZIRIM

Fotomaç'ta yer Mina, Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir kulüp arıyor. Kolombiyalı stopere biri Beşiktaş, diğerleri Arabistan'dan olmak üzere resmi teklifler geldi. Everton ile sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservisini eline alan Yerry Mina, geleceğine dair "Sadece önüme çıkacak fırsat için hazır olmak istiyorum. Nerede olursa olsun, elimden geleni yapacağım. Görüşmelerimiz sürüyor, sanırım kısa süre içerisinde son kararımı vereceğim" sözlerini kullandı.

SAKİN SAKİN İZLİYORUM

Beşiktaşlı yetkililerin de diğer adaylardan henüz olumlu yanıt almaması nedeniyle rotasına yeniden Yerry Mina'ya çevirdiği ve oyuncuyla yüz yüze bir görüşme talep ettiği öğrenildi. Önceki gün yaptığı açıklamada, "Fransa'da da seçenekler var ancak transfer dönemi yeni başlıyor ve ben sakinim" diyen 28 yaşındaki Yerry Mina ile serbest kaldıktan sonra siyah-beyazlılar ve Arap kulüpleri dışında Granada, Bologna ve Lens gibi ekiplerin de yeniden devreye girdiği ifade edildi.