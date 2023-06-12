Hücuma mutlaka bir golcü takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. O da West Ham United'ın Arjantinli golcüsü Manuel Lanzini... İngiliz ekibi, bu ay sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki on numara ile 2 yıllık kontrat uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Manuel Lanzini bombası! İşte görüşme tarihi
Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 10 numara bölgesine takviye yapacak olan Kartal, eski gözdesi Manuel Lanzini'yi yeniden gündemine aldı. Siyah beyazlıların, yıldız oyuncuyla görüşme yapacağı tarih de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bunu fırsat bilen siyah beyazlılar da hemen kolları sıvadı. Yapılacak teklif hazırlıkları start aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 1.67 boyundaki futbolcunun menajeriyle ilk teması da kurup bu hafta içine görüşme ayarladı.