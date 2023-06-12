Sağ stoper bölgesine takviye yapmak için dört koldan arayışta olan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda birçok ismi gündemine aldı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta rota Portekiz! Stoper hamlesi ortaya çıktı
Sezonu üçüncü tamamlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip rotasını Portekiz'e çevirdi. İşte Kartal'ın stoper harekatı... | Beşiktaş haberleri
Bunlardan birisi de Vitor Tormena de Farias... Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de izleyip beğendiği Tormena için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Braga forması giyen 27 yaşındaki stoper, ara transfer döneminde siyahbeyazlı takıma gelmeyi çok arzu etse de kulübüyle anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmemişti.