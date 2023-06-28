TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Redmond heyecanı! Bayramdan sonra...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni isimleri kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten bazı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonunda kontratı biten Nathan Redmond'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, oyuncu ile sıkı pazarlık halinde. Ancak İngiliz oyuncu takımda kalabilir. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 06:40