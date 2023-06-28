Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Nathan Redmond ile yapılan görüşmelerde sona çok yaklaşıldı. Fotomaç'ın haberine göre İngiltere'den istediği teklifleri alamayan Redmond, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş ilk etapta 2 yıllık sözleşme teklif ederken oyuncu tarafı 3 yıllık kontrat istedi. Taraflar arasında sözleşmeye dair ufak pürüzler kaldığı öğrenilirken, anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'ın bayramdan sonra Redmond'ı duyurması bekleniyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Redmond heyecanı! Bayramdan sonra...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni isimleri kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, sözleşmesi biten bazı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonunda kontratı biten Nathan Redmond'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, oyuncu ile sıkı pazarlık halinde. Ancak İngiliz oyuncu takımda kalabilir. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 28.06.2023- 06:40