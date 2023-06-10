Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başından bu yana gösterdiği başarını performans sonrası Arthur Masuaku'nun bonservisini alan siyah-beyazlıların savunmanın soluna bir takviye daha yapacağı iddia edildi. Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği habere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki Mateus Quaresma için girişimlerini tekrarladı. Haberde, Brezilyalı sol bekin yeni sezon öncesi takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Sezon başında o dönem Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile birlikte Beşiktaş'tan teklif alan Quaresma'nın Türkiye'de yeniden gündeme geldiği ve ilerleyen yıllarda Şampiyonlar Ligi oynayabileceği bir takım olan Beşiktaş'a gitmesinin Quaresma için doğru kariyer tercihi olabileceğinin altı çizildi.

Quaresma, defansın solu dışında orta sahanın solu ve sağ bek bölgelerinde de görev yapabiliyor. 26 yaşındaki oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde 100 maça çıkarken; 1 gol attı, 5 de asist yaptı