Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı yıldıza kanca!
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek sezon planlamaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray forması giyen o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.06.2023- 17:55
Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu için Beşiktaş harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, siyah beyazlı ekibin gündemine geldi.