Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a dinamo orta saha!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin düzenlediği basın toplantısında 2-3 oyuncu alacağız açıklamasının ardından gündemde yer alan isim belli oldu. İşte Şenol Güneş'in de onayladığı o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
GÖZLER GÜNEŞ'İN ONAYINDA
Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.