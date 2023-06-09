Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.