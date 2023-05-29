6 Şubat 2023 Pazartesi günü "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Hatayspor ve Gaziantep FK liglerden çekilme kararı almıştı.
UEFA kararını veriyor! Beşiktaş'ın talebi sonrası...
Beşiktaş, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sonrası TFF'nin aldığı hükmen galibiyet kararına karşı çıkmıştı. Siyah beyazlılar konuyla ilgili UEFA'ya başvuru yapmıştı. UEFA'nın, TFF'nin uygulaması hakkında karar vereceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.05.2023- 10:27
Sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olması kararlaştırılmıştı.