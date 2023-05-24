İTALYA'DAN DA YOĞUN İLGİ VAR

Gedson, bonservisiyle birlikte ilk kez transfer olarak Beşiktaş'a imza atmıştı. Daha öncesinde Benfica'da istediği süreyi bulamayan Gedson, sırasıyla Tottenham, G.Saray ve Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sıçrama yapan Gedson için İtalya ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor.