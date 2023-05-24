Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e Avrupa devlerinin ilgisi artarak devam ediyor.
Beşiktaş'a Gedson Fernandes piyangosu! Transferde sıraya girdiler
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ihtimali kalmayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'e talipler çıkarken, 4 kulübün Portekizli yıldızı istediği belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Akşam'ın haberine göre; Portekizli yıldız, özellikle Hollanda ekiplerinin transfer listesinde ciddi bir şekilde yer alıyor. Yıldız orta saha için PSV ve Ajax sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacak. 24 yaşındaki başarılı futbolcunun, 2026'nın Haziran ayına kadar Beşiktaş'la mukavelesi bulunuyor.
İTALYA'DAN DA YOĞUN İLGİ VAR
Gedson, bonservisiyle birlikte ilk kez transfer olarak Beşiktaş'a imza atmıştı. Daha öncesinde Benfica'da istediği süreyi bulamayan Gedson, sırasıyla Tottenham, G.Saray ve Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sıçrama yapan Gedson için İtalya ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor.