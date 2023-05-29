TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti! Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atacak

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı futbolcuları transfer etme hedefindeydi. Bu doğrultuda iki takımla ilgili İtalya'dan bomba bir haber geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin de istediği yıldız için transfer yarışı verdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)