Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istemişti! Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atacak
Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı futbolcuları transfer etme hedefindeydi. Bu doğrultuda iki takımla ilgili İtalya'dan bomba bir haber geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin de istediği yıldız için transfer yarışı verdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Cimbom, elde edeceği gelirle önemli transferlere imza atmak istiyor.
Beşiktaş ise kötü geçen sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturma hedefinde.