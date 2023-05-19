BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jefferson Lerma'da rakip çıktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada olan Lerma konusunda İspanyol ekibi Villarreal'in ve 2 Premier Lig ekinin de devreye girdiği iddia edildi. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 06:40