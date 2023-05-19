BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jefferson Lerma'da rakip çıktı!
Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada olan Lerma konusunda İspanyol ekibi Villarreal'in ve 2 Premier Lig ekinin de devreye girdiği iddia edildi. İşte transferin detayları...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.05.2023- 06:40
NET KARARINI VERMEDİ
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu, takımdan ayrılmayı planlıyor. Uzun süredir Villarreal'in de ilgilendiği futbolcuya, Premier Lig'den iki ciddi talip çıktı. Premier Lig'de bu sezon 35 maça çıkan, 3075 dakika sahada kalıp 5 de gol atan futbolcuya West Ham United ve Crystal Palace da talip oldu. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş dışında İngiliz ekipleriyle de görüşmelere başladığı ifade edildi. Teknik direktör Gary O'Neil da, "Jeff harika biri, şu anda bir karar vermedi" ifadesini kullandı.