Sabah FC - Beşiktaş maçı | CANLI

Ülkemizi yasa boğan depremin ardından kulüplerimizin depremzedelere desteği sürmeye devam ediyor. Son zamanlarda Süper Lig'de form grafiği ile dikkat çeken Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile kozlarını paylaşıyor. Sabah FC - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşıyor.

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı saat 17.00'da oynanıyor.





SABAH FC BEŞİKTAŞ 📺 CANLI YAYIN İZLE

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SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ



Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh.



Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih

BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükenmişti.

