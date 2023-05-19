TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Wilmar Barrios'a yeşil ışık! Transferi için tek şart...

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş, ön libero pozisyonuna takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Wilmar Barrio için transferde yeşil ışık yaktı. Ancak bu takviye için tek bir şart gerekiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 06:40