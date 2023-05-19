Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Wilmar Barrios bu transfere yeşil ışık yakmış durumda.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Wilmar Barrios'a yeşil ışık! Transferi için tek şart...
Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş, ön libero pozisyonuna takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Wilmar Barrio için transferde yeşil ışık yaktı. Ancak bu takviye için tek bir şart gerekiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.05.2023- 06:40
Ancak siyah-beyazlıların bu işi kendi ekonomisiyle çözmesi kolay değil. 29 yaşındaki ön libero, Şubat 2019'da 15 milyon Euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'in yolunu tutmuştu.
Sabah'ın haberine göre piyasa değeri 20 milyon Euro gösterilen başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın sponsor desteğine ihtiyacı şart.