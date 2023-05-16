Siyah-beyazlılar, 6 numara bölgesine takviye için kolları sıvarken Jefferson Lerma da listede. Uzun süredir Villarreal'in de ilgilendiği futbolcuya, Premier Lig'den iki ciddi talip çıktı. İngiltere'de Bournemouth forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu, takımdan ayrılmayı planlıyor. 2018 yazında 30.5 milyon Euro bonservisle Levante'den transfer edilen Lerma, bu süreçte gösterdiği performansla Ada'da kendini kabul ettirdi. Takvim'in haberine göre; Premier Lig'de bu sezon 35 maça çıkan, 3075 dakika sahada kalıp 5 de gol atan futbolcuya West Ham United ve Crystal Palace da talip oldu. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş dışında İngiliz ekipleriyle de görüşmelere başladığı ifade edildi.