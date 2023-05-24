Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor.
İspanyollardan flaş iddia! Beşiktaş'tan orta saha hamlesi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudu kalmayan ve 2. sırayı zorlayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi.
Takvim'in AS'tan derlediği habere göre; Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bournemouth'ta devam etmeyeceği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.