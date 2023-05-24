Daha önce listesindeki isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi.