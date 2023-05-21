Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. 34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKACAK

Son 5 maçta 5 galibiyet alarak (İkisi hükmen) zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

KART SINIRINDA 4 OYUNCU VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 37'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

İKİNCİLİK MUCİZE DEĞİL

Üst üste galibiyetlerle yükselişini sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor. Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini kaybetmiş değil. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve G.Saray karşılaşmalarında puan kaybetmesini bekleyecek.

KARTALLAR 4 EKSİKLE UÇTU

Siyah-beyazlılarda Adana deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç ile tedavisi süren Ghezzal götürülmedi. Bu isimlerin dışında Atiba Hutchinson ile uzun süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kevin N'Koudou da kafilede yer almadı.

KALİTELİ FUTBOL

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, "Futbolda her türlü sonuç var. Ancak ben sıralamaya bakmıyorum. Tek isteğim kaliteli futbol ve istediğim oyunu sahaya yansıtmanız" ifadelerini kullandı.

38'İNCİ RANDEVU

Beşıktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak. Geride kalan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlılar, 8'ini ise Güney temsilcisi kazandı; 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Demirspor ise 32 gol kaydetti.

YENİLGİYİ UNUTTU

Beşiktaş, bu akşamki rakibi Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

EVDE 'DEMİR' GİBİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Adana ekibine karşı deplasmanda oynadığı 18 maçın 6'sını kazanırken, evsahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.