Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Masuaku çıkmazı! Opsiyon devreye girecek mi?
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in göreve gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Arthur Masuaku'nun bonservisini alınması için 1 maç kaldı. Yönetim hem Masuaku'yu isterken hem de yüksek bonservis krizini çözmek istiyor. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Maçtan sonra en çok merak edilen konulardan biri de takımda kiralık oynayan Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girip girmemesiydi.
Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçına 11'de başlaması ve en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonun devreye gireceği Masuaku hakkında şunları söyledi: