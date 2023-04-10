Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.



Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında sonuç belli oldu.



Tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.



Beşiktaş, 16 Nisan pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.