Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.
Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında sonuç belli oldu.
Tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.
Beşiktaş, 16 Nisan pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un durumu belli oldu!
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan 5-6 gün uzak kalacak olan Cenk Tosun, Trabzonspor maçında riske edilmeyecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.04.2023- 11:56
Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.